2023 İETT ücretleri ne kadar?

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Talay, ilçede ekiplerin yoğun çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakların üst yapılarını da tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Talay, "Vatandaşımıza, çözüm odaklı ve hızlı hizmetin ulaşmasında etkin rol almaya devam ediyoruz." dedi.

- "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, tüm mutluluk ve hüzünleri paylaştıklarını belirtti.

Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.

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