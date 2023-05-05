Kırklareli'nde Hıdırellez papatya tarlasında kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Hıdırellez dolayısıyla papatya tarlasında etkinlik düzenlendi.
Kuştepe köyünde kadınlar tarafından bir papatya tarlasında organize edilen etkinlikte, piknik yapıldıktan sonra "Hıdırellez ateşi" yakıldı.
Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer'in de katıldığı etkinlikte kadınlar Pomakça türküler ve maniler söyledi.
Kadınlar daha sonra davul zurna eşliğinde eğlendi.
Köyde yaşayan Gülşen Gürses, AA muhabirine, Hıdırellez'in günümüze gelen kadim bir gelenek olduğunu söyledi.
"Hıdırellez ile bahara merhaba" dediklerini ifade eden Gürses, geleneklerine sahip çıktıklarını kaydetti.