Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi. Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti.

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için yarın Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.