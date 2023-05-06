Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Hıdırellez mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Ekici, mesajında Hıdırellez'in bolluk ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.

Tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutlayan Ekici, bu geleneklerin geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi olduğunu bildirdi.

Geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında dostluk ve kardeşlik adına yüzyıllardır kutlanan ve vatandaşlarımızın kaynaşmasına, toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olan Hıdırellez kutlamalarında güreşler düzenlenir, mendil kapma, ip atlama, salıncak sallanma gibi çeşitli oyunlar oynanır. Böylesine güzel ve farklı kültürlerin bir arada birlik, beraberlik içerisinde, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi, korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir.



Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır."

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