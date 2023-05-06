Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Terör örgütü üyesi 8 zanlı yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri nisan ayında terör örgütü üyesi 8 zanlıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-30 Nisan tarihlerinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan 8 zanlının yakalandığı bildirildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hırsızlık şüphelisi 14 kişi yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri nisan ayında 14 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Asayiş Şubesi ekiplerinin 30 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.











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