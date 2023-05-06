Kırklareli'nde 41 ot toplama geleneği yaşatılıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Hıdırellez geleneklerinden "41 ot toplama" adeti, Pehlivanköy ilçesinde yaşatılıyor.

Kuştepe köyü sakinlerinden Bedia (77) ve Ali Osman Fırtın (78) geleneği sürdürenlerden.

Hıdrellez sabahı 41 çeşit ot toplamak için meraya çıkan çift, her yıl olduğu gibi bu Hıdırellez sabahı da yollara düştü.



Çift, sağlık ve şifa niyetiyle gerçekleştirdikleri gelenek gereği sabahın erken saatinde çıktıkları ot toplama yolculuğunu tamamlayıp evlerine döndü.

Toplanan 41 çeşit ot, su dolu bir çömleğe dualarla dolduruldu.

Bir gün bekletilecek karışımın suyuyla yıl boyu sağlık ve şifa niyetiyle el ve yüz yıkaması yapılacak.

Bedia Fırtın, AA muhabirine, geleneği geleceğe aktarmak için adeti yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi, Hıdırellez'in sağlık, huzur, bereket dolu bir yıl getirmesini diledi.

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