Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya devam ediyor.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Valilik önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Yardım kampanyasının devam ettiğini ifade eden Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içerişinde sarılacağını dile getirdi.



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