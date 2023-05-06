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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen 10 bin fide vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kongre Meydanında yaptığı konuşmada, Slow Food Trakya ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği iş birliğiyle seralarda domates, biber, salatalık ve patlıcan fideleri yetiştirdiklerini söyledi.

Ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, vatandaşların yetiştirdikleri ürünlerden tohum almalarını istedi.

Konuşmaların ardından Gerenli, Kırklareli Ortak Akıl Derneği Başkanı Ali Çakır ve belediye personeli fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

- Tarım sektörü temsilcileri toplantısı düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Pınarhisar ilçesinde tarım sektörü temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, belediyesi toplantı salonunda, sektör temsilcilerinin isteklerini dinledi.

Aksoy, Trakya'nın tarım açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Trakya'nın hastalıklardan ari olduğunu anımsatan Aksoy, "Bu sadece bizim hayvanlarımızın değerini arttırmıyor. Bize hayvansal üretimde de ayrıcalık sağlıyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara desteklemeler hakkında bilgi verildi.









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