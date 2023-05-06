Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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