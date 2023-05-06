Hayatını kaybeden Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'in cenazesi toprağa verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Tedavi gördüğü hastanede kalp krizine bağlı olarak dün yaşamını yitiren Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'in cenazesi toprağa verildi.

Açıkel'in naaşı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morgundan alındı. Pehlivanköy Belediyesi önüne getirilen naaş, buradaki törenin ardından cenaze Pehlivanköy Merkez Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Açıkel'in naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Açıkel'in ailesi ve yakınları ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.



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