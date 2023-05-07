KIRKLARELİ (AA) - Vize'de LGS deneme sınavı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencileri 4 Haziran'da yapılacak LGS'ye hazırlamak amacıyla deneme sınavlarının sürdüğünü belirtti.

Öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanması için çaba gösterdiklerini ifade eden Akdemir, "LGS sınavına öğrencilerin daha iyi uyum sağlaması adına gerçek sınav kılavuzuna uygun olarak aynı şartlarda deneme sınavları yapıyoruz. Tüm mücadelemiz öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için. İlçe genelinde ortak deneme sınavlarımız devam edecek." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Vize'de iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Hamidiye ve Kışlacık köylerine 8 Mayıs Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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