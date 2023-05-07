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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 23 çiftçiye "Tarlada Bereketli Sofrada Lezzetli Projesi" kapsamında hibe tohum ve ilaç desteği verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarlada Bereketli Sofrada Lezzetli Projesi" kapsamında çiftçilere hibe tohum ve ilaç desteği sunduklarını söyledi.

Başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirmelerde 23 çiftçiye hibe desteği sağlanacağını ifade eden Aksoy, kentte hububat üretimini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta daha çok geliştiğini anlatan Aksoy, "Projemize başvuruda bulunan çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hibe almaya hak kazanan üreticilerimiz belirlendi. Üreticilerimizin 10 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize giderek hibe sözleşmesi imzalamaları gerekiyor." diye konuştu.

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