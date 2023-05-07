Kırklareli'nde 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftülüğünce 15 üniversite öğrencisi umreye gönderildi.

İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile öğrenciler katıldı.

Törende, dualar okunarak öğrencilere umre ziyaretinde yapacakları dini faaliyetler anlatıldı.

Özdemir, konuşmasında, kentte gençlik çalışmalarına katılan üniversite öğrencilerinin ödüllendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderildiğini aktaran Özdemir, umrede yapacakları ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.