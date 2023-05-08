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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde "Mahalle Ligi" Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinliğe 160 genç katıldı.

Etkinlikler kapsamında basketbol ve voleybol karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.

Proje ile unutulmaya yüz tutmuş mahalle oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Öztürk, bu tür faaliyetlerle sporu gençler arasında yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

- Tekvando kuşak terfi sınavı yapıldı

Kırklareli'nde tekvando kuşak terfi sınavı gerçekleştirildi.

Gençlik Spor Kulübü tarafından Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 77 sporcu katıldı.

Tekvandoculardan bir üst kuşağa geçenlere sertifikaları verildi.

- Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, sağlık kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi.

Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak istediklerini söyledi.





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