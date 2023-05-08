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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Kır Kahvehanesi ve Masal Vadisi'nin açılışı yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince kent ormanında gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Gerenli, konuşmasında, vatandaşların keyifli vakit geçirecekleri alanlar oluşturduklarını belirtti.

İlçede çocukların, ailelerin eğlenebileceği yeşil alanları arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Burayı Lüleburgaz halkına kazandırmak için çok çalıştık, çok çabaladık. 2020 yılının mart ayında başlattığımız girişimler sonucunda 973 dönümlük bu araziyi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 20 yıllığına kiraladık. Bu hususta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gerenli, kent ormanındaki diğer projeleri de tamamlayacaklarını bildirdi.

Konuşmanın ardından Kır Kahvehanesi ve Masal Vadisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

- Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Aksicim köyüne 9 Mayıs Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da kesinti gün ve saatinde tedbir almaları istendiği yer aldı.

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