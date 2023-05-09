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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy meydanında gerçekleşen programa, Vali Birol Ekici, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, ilkbaharda güzel yağışlar olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Ekici, barajların yağışlarla dolacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

- Kırklareli'nde bir yılda 1145 doğum gerçekleşti

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yılda 1145 doğum gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğumların 417'sinin normal doğum olduğu belirtildi.

Açıklamada, doğumların yüzde 55'inin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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