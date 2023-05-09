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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy meydanında gerçekleşen programa, Vali Birol Ekici, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, ilkbaharda güzel yağışlar olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Ekici, barajların yağışlarla dolacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

- Kırklareli'nde bir yılda 1145 doğum gerçekleşti

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yılda 1145 doğum gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğumların 417'sinin normal doğum olduğu belirtildi.

Açıklamada, doğumların yüzde 55'inin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.





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