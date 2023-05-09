Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kırklareli'nde tanıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kırklareli'nde ilgi gördü.

Tanıtım çalışmaları kapsamında kente getirilen araç, Kırklareli Valiliği binası önünde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yerli otomobil, yarın da kentin çeşitli noktalarında sergilenecek.

Vatandaşlardan Yaşar Koçak, gazetecilere, Türk milleti olarak gururlu olduklarını ifade eden Koçak, "Sevinçliyiz, mutluyuz, inşallah daha iyileri de olur." dedi.

Tekin Bucak ise Türk milletine bu gururu yaşatanlara teşekkür etti.

Her vatandaş gibi gururlandığını vurgulayan Bucak, "Daha önce görmemiştim burada denk geldim. Hatta işimiz vardı erteledim, çünkü her işimizden önemli bu." diye konuştu.





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