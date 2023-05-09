Kırklareli'nde Telif Hakları ve Korsanla Mücadele Konferansı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tarafından Telif Hakları ve Korsanla Mücadele Konferansı düzenlendi.



Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kırklareli Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konferansta, son yıllarda Türkiye'de korsanla mücadelede önemli adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye'de her yıl ortama 800 milyon ile 1 milyar kitap üretimi yapıldığını ifade eden Parmaksız, Türkiye'nin kitap üretimi ve satışında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Üretimin yanında korsanla da mücadele edildiğini anlatan Parmaksız, "Burada korsanla mücadele çok önemli. Şuanda zaman zaman rutin kontroller oluyor yada bir şikayet olursa denetim oluyor kitabın üzerindeki bandrol kitaba mı ait yada CD üzerindeki. Şunu görüyoruz ki son 5 yıldır Türkiye’de korsan üretim azaldı. Daha önceden büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da Ankara’da İzmir’de yerde sermiş kitap satan, CD satan insanlar vardı, artık onlarla çok karşılaşmıyoruz. Ama korsan bitmiş değil." diye konuştu.

İnsanlar bilinçlendikçe korsandan uzaklaştığını dile getiren Parmaksız, şöyle devam etti:

"Ne kadar çok insanları bilinçlendirirsen hem çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı o kadar insanlar korsandan uzaklaşacaktır. Korsan üreten kadar alanda bilmeden ona ortak olan da suçludur. Biz insanlarımızı bilinçlendirirsek insanlar o kadar uzak duracaklar. Evet devlet vergi kaybına uğruyor, sanatçı kaybediyor, üretim azalıyor ama insanlar kaybediyor aslında. Doğruluğunu dürüstlüğünü, temizliğini kaybediyor. Bunun yanında korsan üretime destek verirse yada para verirse o para nereye gidiyor. Dini açıdan da kaybediyoruz. Çünkü kul hakkına da girmiş oluyoruz. O yüzden geleceğin emin ellerde olduğunu düşünüyorum."

Konferansta Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de konuşma yaptı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de "Esere saygılı korsana karşıyız" sloganıyla düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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