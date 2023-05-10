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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde toplanan gıdalar kamyona yüklendi.

Kamyon, Kaynarca Belediyesi önünde düzenlenen törenle, deprem bölgesine gönderildi.

- Tekvandocu Bozkurt, bronz madalya aldı

Kırklareli Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocu Zeynep Bozkurt, okullar arası grup müsabakalarında bronz madalya aldı.

Bartın'da gerçekleştirilen küçükler okul sporları grup müsabakalarına katılan İstiklal Ortaokulu öğrencisi Bozkurt, 57 kilogram bayanlar kategorisinde yarı finalde rakibine yenildi.

Üçüncü olarak kürsüye çıkan Bozkurt, bronz madalya kazandı.

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