Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Engelliler Haftası" dolayısıyla çelenk töreni yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Koçak, engelli nüfusunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha çok arttığını belirtti.

Yaşadıkları afet sonucu engelli olan vatandaşları daha zorlu bir yaşam beklediğini vurgulayan Koçak, "Bu insanların yeni yaşamlarına uyum sağlamaları için yine özel bir terapi dönemi de zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu da bildirdi.

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