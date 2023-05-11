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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Engelliler Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Ekici, bazı engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, engellilere bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

- Vali Ekici, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Ekici, Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından limandaki kum adacıklarının temizlemesi için sürdürülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Kum adacıklarının temizlenmesinin ardından balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş çıkış yapacaklarını ifade eden Ekici, çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Ekici, ardından Kıyıköy Ortaokulu ile Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.













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