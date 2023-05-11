Kırklareli'nde yerli hibrit ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının ekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 90 hibeli dağıtılan tohumlar toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yerli tohumlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Ekimi yapılan tohumların gelişimlerinin teknik ekip tarafında takip edileceğini ifade eden Aksoy, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.





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