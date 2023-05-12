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Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

AA

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde alınan seçim tedbirleri değerlendirildi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ekici, il genelinde 925 sandıkta 292 bin 16 seçmenin oy kullanabileceğini kaydetti.

Ekici, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1755 personelin seçim güvenliği kapsamında görev yapacağını bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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