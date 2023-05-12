Kırklareli Valisi Ekici'den Vakıflar Haftası mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Vakıflar Haftası'nda toplumun var olan vakıf sevgisinin ve karşılıksız yardım etmek üzerine kurulu vakıf şuurunu canlı tutulmasının amaçlandığını aktaran Ekici, vakıfların milletin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını bildirdi.

Toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkan sağlandığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Vakıflarımız devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışın gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bizim inancımızda, örf ve adetlerimizde yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı emretmektedir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta Selçuklu ve Osmanlı vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda vakıflar geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır.

Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli bir değeri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin güçlenmesini sağlamakta, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı yönlendirerek, amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır."

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