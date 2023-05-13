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Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Çiftçiler Günü mesajı

AA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Çiftçiler Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, çiftçinin emek veren ve üreten kişi olduğunu belirtti.

Çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu ifade eden Ekici, Türkiye'de son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ve tarım sektörünün önemli bir büyüme gösterdiğini kaydetti.

Çiftçilerin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar
çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının
yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve
bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları
destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir.
Emekleri ve gayretleriyle toprağı işleyerek bu anlamda bizlere
hizmet eden, her türlü zorluğa rağmen geçimlerini topraktan sağlayarak, soframıza ulaşan en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve ekmeğin üretiminde alın teri döken, bütün çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ürettiği her ürünün sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı olmasını dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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