Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Çiftçiler Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, çiftçinin emek veren ve üreten kişi olduğunu belirtti.

Çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu ifade eden Ekici, Türkiye'de son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ve tarım sektörünün önemli bir büyüme gösterdiğini kaydetti.

Çiftçilerin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar

çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının

yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve

bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları

destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Emekleri ve gayretleriyle toprağı işleyerek bu anlamda bizlere

hizmet eden, her türlü zorluğa rağmen geçimlerini topraktan sağlayarak, soframıza ulaşan en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve ekmeğin üretiminde alın teri döken, bütün çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ürettiği her ürünün sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı olmasını dilerim."

