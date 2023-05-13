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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, çalışmalar hakkında Yatkın'dan bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Ekici, vatandaşların da isteklerini dinledi.

Ziyaretlerde, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi

Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile ilgili kurum müdürleri hazır bulundu.

- Vali Ekici, kadroya geçen personel ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, memur kadrosuna atanan personel ile bir araya geldi.

Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışan 88 kişinin 657 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atandığını söyledi.

Personele görevlerinde başarılar dileyen Ekici, devleti ve milleti için çalışan herkese teşekkür etti.

- Öğrencilere okul çevresi güvenliği eğitimi

Babaeski ilçesinde öğrencilere okul çevre güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri Nadırlı Köyü Mehmet Fevzi Özdemir İlköğretim

Okulu'nu ziyaret etti.

Uzman ekipler tarafından çocuklara okul çevrelerinde nelere dikkat edilmesi ve suçtan uzak kalmaları konularda bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı.





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