Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Anneler Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirtti.

Annelerin, şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Bu duygu ver düşüncelerle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sabrın, merhametin, sevginin tükenmez kaynağı, hayatın tüm güzelliklerine layık olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım."

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