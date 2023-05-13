Kırklareli Valisi Ekici'den, Türk Dil Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, Türkçe'nin dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olduğunu belirtti.

Türkçe'nin 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 746'ıncı yıl dönümünün kutlandığını aktaran Ekici, bu dilin her harfi, her kelimesi ile milletin binlerce yıllık mazisine şahitlik ettiğini bildirdi.

Türkçe'nin en büyük hazine olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Türkçe medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur. Milli değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli vasıta olan güzel Türkçe'mizin, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru bir şekilde konuşulması ve etkinliğinin artırılması, sadece eğitimcilerimizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, özellikle son dönemlerde yaygınlaşan ve dilimizin anlamını bozarak değişime uğramasına sebep olacak yabancı kelime kullanma alışkanlığından kurtulmak, çevremizi de bu durumun hassasiyeti konusunda bilinçlendirmek, en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır.

Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkçe'nin geliştirilmesine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, 'Dilin, milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin' diyerek toplumsal bir seferberlik başlatmış, dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük etmiştir. Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, güzel Türkçe'mizin gelişmesine ve doğru kullanımına katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyor, dilimizin, devletimiz ve milletimizle birlikte ilelebet baki kalmasını temenni ediyorum."

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