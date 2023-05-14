Kırklareli Valisi Birol Ekici oyunu kullandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için oyunu kullandı.

Vali Ekici, oy kullanacağı Hamdi Helvacıoğlu İlkokuluna geldi.

Ekici, 1109 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Ekici, seçimlerin kentte huzur ortamında devam ettiğini söyledi.

925 sandıkta 292 bin 16 vatandaşın oy kullanacağını belirten Ekici, "Amacımız seçimlerde herhangi bir olay olmadan, vatandaşın demokratik tercihini sandığa en iyi şekilde yansıması için görevimizin başındayız." dedi.





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