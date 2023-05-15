Kırklareli'nde "Organik Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi" çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Organik Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi" çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli Vize ilçesinin Kışlacık köyündeki arı yetiştiricilerini ziyaret edip proje hakkında bilgi verdi.

Aksoy, proje ile organik bal üretiminin artmasının amaçlandığı söyledi.

Kentte üretilen balın yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlanması için çalıştıklarını anlatan Aksoy, proje ile yetiştiricilere eğitimler verileceğini kaydetti.

Aksoy, konuşmaların ardından yetiştiriciler ile sohbet etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.