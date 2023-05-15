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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da bazı mahallelerde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Caddesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce başlattıkları çalışmaların sona erdiğini belirtti.

Ekiplerin yoğun tempo ile çalışıp büyük emek harcadığını ifade eden Talay, vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek adına güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

- Ayak tenisi turnuvası yapıldı

Vize'de ayak tenisi turnuvası yapıldı.

Vize Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Özalp, konuşmasında, çok güzel müsabakalara tanıklık ettiklerini belirtti.

Sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Özalp, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.

- Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kızılağaç köyüne 17 Mayıs çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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