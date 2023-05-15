Kırklareli Üniversitesinde 12. Kariyer Günleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi "12. Kariyer Günleri" etkinlikleri başladı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kılınç, çevrimiçi düzenlenen programda, kariyer günleri kapsamında bir çok etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Kariyer günleri etkinliğinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kılınç, tüm öğrencileri etkinliklere davet etti.

TOGG Ar-Ge mühendisi Tayfun Koçak, gençlerin gelecekte neler olacağını ön görüp o yönde çalışmalar yapması gerektiğini bildirdi.

Öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Koçak, çok gezmek ve çok kitap okumak gerektiğini kaydetti.

Koçak, hayatın bir maraton olduğunu dile getirdi.

Ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Koçak, başarı hikayesini anlattı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.