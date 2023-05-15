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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da 4-6 yaş Kur'an kursu 10. yıl mezunlar buluşması etkinliği yapıldı.

Lüleburgaz Müftülüğünce Hacı Şükrü Ersoy Camisi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Salih Yüce, İlçe Müftüsü Sabri Demir, öğrenci ve aileleri katıldı.

İlçe Müftüsü Demir, konuşmasında, eğitimin beşikten vefata kadar olduğunu belirtti.

Çocukları milli ve manevi değerler ile yetiştiren aileleri ve öğreticileri tebrik eden Demir, "Bundan 10 sene önce bu güzel eğitimi başlatan Diyanet İşleri Başkanlığımıza halkımız müteşekkir olmuştur. 10 sene önce 5 öğrenci ile ilk sınıfı açarak başlayan Lüleburgaz'da yüzlerce mezun öğrenci verdik. Bu yıl 280 öğrenci eğitim gördü." diye konuştu.

- "Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay ile belediye başkan yardımcıları yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoş Geldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

- Satranç turnuvası yapılacak

Lüleburgaz'da satranç turnuvası yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek turnuva kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 19-21 Mayıs tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yapılacak turnuvaya katılmak isteyen vatandaşların müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

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