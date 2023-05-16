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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'i ziyaret etti.

Vali Ekici, çalışmalar hakkında Koşdemir'den bilgi aldı.

Kavaklı'nın çok şirin bir belde olduğunu ifade eden Ekici, Koşdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ekici, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

- Psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gönderildi

Kırklareli'nden afet bölgesine psikososyal destek ekipleri gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 10 kişilik destek ekibi, Malatya'ya sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Daha önce de deprem bölgesine 10 ekip gönderdiklerini ifade eden Uysal, depremzede vatandaşlar için canla başla çalışan personeline teşekkür etti.

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