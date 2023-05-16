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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 2012 yılında Siirt'te şehit olan Ersan Yenici'nin Babaeski'nin Kuleli köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ile sohbet eden Ekici, şehitleri unutmadıkları ve unutturmayacaklarını söyledi.

- Hayko Cepkin, Lüleburgaz'da konser verecek

Müzisyen Hayko Cepkin, Lüleburgaz'da konser verecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Cepkin'in 18 Mayıs Perşembe günü Kongre Meydanı'nda konser vereceği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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