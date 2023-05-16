Kırklareli'nde babasını öldüren kişi gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balkan Caddesi'nde Özcan M. (65) ile Anıl M. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Anıl M. babasını bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Özcan M, müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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