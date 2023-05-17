Kırklareli'nde uçurtma şenliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtma dağıtıldı.

Daha sonra çocuk ve gençler uçurtma uçurdu.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, AA muhabirine, gençlerin şenliğe yoğun bir ilgi gösterdiklerini söyledi.

Mete, Gençlik Haftası'nın etkinliklerle kutlanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.