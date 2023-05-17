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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği icmalleri askıya çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, icmal listelerinin 17-21 Mayıs tarihleri arasında askıda kalacağı belirtildi.



Açıklamada, üreticilerin listeleri kontrol etmeleri istendi.

- İl Sağlık Müdürü incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, incelemede bulundu.

Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Murat Kılıç ile beraber Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezini gezdi.



Yetkililerden bilgi alan Cerit, sağlık personeline çalışmalarında başarılar diledi.





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