Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ile 1996 yılında Hakkari'de askerlik görevini yerine getirirken teröristler tarafından çıkan çatışmada şehit olan Erol Güney'in ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirtti.

Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.





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