Kırklareli'nde ezbere okuduğu şiiri unutan öğrenciyi Vali Ekici teselli etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende ezbere okuduğu şiiri unutan öğrenciyi Vali Birol Ekici, teselli etti.

Kırklareli Müzesi bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hilal Su Öztürk, karakalem portre çalışmasını Vali Ekici'ye hediye etti.

Ardından "Üzüm Bağı" şiirini okuyan ilkokul öğrencisi Kerem Güç, şiirinin bir bölümünü unuttu.

Ekici, öğrencinin yanına giderek su verdi. Daha sonra Ekici, gözyaşlarına hakim olamayan öğrenci ile bir süre protokoldeki yerinde oturdu.

Öğrenci şiirini hatırlayınca yeniden kürsüye davet edildi. Güç, şiirini okuyup, arkadaşlarının yanına gitti. Kerem Güç, törene katılanlar tarafından alkışlandı.

Törende öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Vali Ekici ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Yaşar Saltık'ın Edirnekari sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlik, anaokulu öğrencisi Arven Doğruöz'ün keman dinletisi ile sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.