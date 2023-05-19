Kırklareli Valisi Ekici'den Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici mesajında 19 Mayıs 1919'un İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi bir milat olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin zaferlerle dolu geçmişinde yazılacak yeni bir destanın başlangıcı olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek

sizsiniz' diyerek, Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. 19 Mayıs gününü en çok güvendiği ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan etmiş ve kurulan Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Gençlik, milletimizin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler.

Geleceğimiz, umudumuz, değerli gençler, Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye'nin uygarlık yolunda duraksamadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesisiniz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı geleceğimiz ve umudumuz olan siz gençliğe armağan etmiştir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur."





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