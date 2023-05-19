Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Müzeler Haftası mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanması açısından müzelerin ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumsal eğitim veren kültür merkezleri konumuna sahip müzeler, toplama, belgeleme, korumanın yanı sıra sergileme işleviyle de kültürel ve bilimsel öneme sahip kuruluşlardır. Bu anlamda müzeler uygarlığın hafızası, geçmişe ve emeğe saygının odağı, yarınlara ışık tutan bir zaman tünelidir.



Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar kültürel, sanatsal ve teknik alanlarda oluşan eserleri tasnif ederek insanlara sunan mekanlardır. Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yerler değil, aynı zamanda etnografya, fen, doğa ve folklor müzeleri yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu yerlerdir."





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