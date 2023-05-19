Kırklareli'nde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren anneanne ve torununun cenazesi defnedildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve torununun cenazesi toprağa verildi.

Mualla Demircan (71) ile torunu Yakup Can Büyükbaş (5) için Babaeski ilçesinde Cedid Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende Demircan ile Büyükbaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından anneanne ve torununun naaşı ilçe mezarlığına toprağa verildi.

M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır dün Kocasinan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Demircan ile torunu Büyükbaş'a çarpmıştı. Kazada anneanne ve torunu yaşamını yitirmişti.



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