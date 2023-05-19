Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

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EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de fener alayı, Kırklareli'nde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına katılanlar Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin bayramını kutladı.

19 Mayıs'ta Büyük Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirten Gürkan, "19 Mayıs'ta atılan ilk adım bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışı ve şahlanışının ilk adımıdır." dedi.

Gürkan, konuşmasının ardından bugün evlilik yıldönümü olduğunu ifade ederek, eşi Esra Gürkan'a çiçek takdim etti.

Programa resmi olmayan sonuçlara göre CHP Edirne Milletvekili seçilen Ediz Ün, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

Vatandaşlar yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla İstasyon Caddesi'ne yürüdü.

Burada Gençlik Merkezi gönüllülerince konser verildi.

Lüleburgaz ilçesinde de kutlamalar kapsamında Kongre Meydanı'nda Hayko Cepkin konser verdi.









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