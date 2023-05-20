Kırklareli'nde bir apartmanın otoparkındaki motosiklet yandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın otoparkındaki motosiklet yandı.



İstiklal Mahallesi Selanik Caddesi'nde bir apartmanın otoparkında bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi, mahsur kalan bir kişi de itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Ayrıca otoparktaki araçlar da güvenli alana götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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