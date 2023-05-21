Acil servisin hemşire çifti, hastalara şifa dağıtıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde aynı serviste hemşirelik yapan karı koca çift, hastalara şifa dağıtıyor.

Bilgin (49) ile Mutlu Mutlu (47) Bosna Savaşı sırasında Kırklareli'nin Kavaklı beldesine getirilen vatandaşların bulunduğu merkezde görevlendirildi.

Burada tanışan çift bir süre sonra evlendi. Aynı mesleği sürdüren çift Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hastalara şifa dağıtıyor.

Mutlu Mutlu, AA muhabirine, mesleğini 28 yıldır severek yaptığını, yaşam mücadelesi veren bir kişiyi hayata bağlamanın çok ayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Servise gelen her hasta ile canla başla ilgilendiğini dile getiren Mutlu, "Hemşirelik çok özveri isteyen, severek yapılması gereken, insani duyguların en zirvede olduğu bir meslek." dedi.

Mutlu, kocası ile aynı mesleği yaptığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.

Meslek hayatında birçok anısı bulunduğunu belirten Mutlu, bunlardan birini şöyle anlattı:

"Bir gün yaşlı bir amca geldi, laboratuvardan tüp almasını söylemiştim. Anlamadığı için piknik tüpü araştırmış amca. Amca uzun süre gelmeyince ben gittim tüp aldım, hastanın kanını aldım, hastayı yatırdık. Sonra amca geldi 'kızım be, ben tüp bulamadım' dedi. Amca tamam ben hallettim dedim, 'sen ne tüpü aradın' dedim, 'ben piknik tüpü aradım, pazar olduğu için her yer kapalıydı' dedi. Öyle bir güzel anımız oldu amcayla."

Mutlu, yıl içerisinde emekli olacağını dile getirerek, "Emekli olacağım diye seviniyorum ama yıllardır buradayım, arkadaşlarım dostlarım ve yıllardır tanıdığım hastalarım var, içim tabi hüzünlü. Ortamımı arkadaşlarımı arayacağım. Hem mutlu hem de üzüntülü oluyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin Mutlu ise yaklaşık 30 yıldır görevinin başında olduğunu kaydetti.

Sağlığına kavuşan kişi "Allah razı olsun" dediğinde çok mutlu olduğunu anlatan Mutlu, eşiyle birlikte yıllardır insanlara hizmet etmenin hazzını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.