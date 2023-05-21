Lüleburgaz'da futbol okulları açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Spor Kulübü'nün futbol okulları açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlenen açılış törenine kulüp başkanı Özgür Kaya, antrenörler ve sporcular katıldı.

Futbol okullarında 2006-2014 yaş grubundaki çocuklara futbol ve spor eğitimi verilecek.

Kulüp başkanı Kaya, konuşmasında, futbol okullarının Lüleburgaz'a hayırlı olmasını diledi.

İlk kayıtları aldıklarını ifade eden Kaya, eğitimlere 410 çocuğun katıldığı belirtti.

Bu yıl 600 çocuğa futbol okullarında eğitim vermeyi hedeflediklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Umudumuz 4-5 yıl sonra bu çocukların arasından Lüleburgazspor takımını daha üst liglere taşıyacak kendi çocuklarımızı yetiştirmek. Diyetisyenimiz var, çocuklarla tek tek ilgilenecek, çocukların daha güçlü bedenlere, daha güçlü kaslara sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca bir fizyoterapistimiz de var, o da çocukların kas gelişimini takip edecek. Kondisyonerimiz de ağırlık ve güç çalıştırmalarını yaptıracak.

Bizler her alanda sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Önceliğimiz çocukların okulları. Birkaç özel lise ile protokol imzalayıp hem zeki hem de futbolcu olabilecek çocuklarımıza yüzde 100 burs sağlayacağız. Bu çocuklarımıza yatılı imkanlar ayarlayacağız. Bölgenin tamamında futbolcu olabilecek ve ileride yıldız olabilecek çocukları yavaş yavaş Lüleburgaz’da toplamaya başlayacağız."

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