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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 4-6 yaş Kur'an kursu 10. yıl etkinliği yapıldı.

Kırklareli Müftülüğünce Sosyal Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Elif Canan TUncer, Şube Müdürü Abdullah Mangır ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Etkinlikte taş boyama ve çocuk şenliği yapıldı.

- Ata tohum fidesi dağıtılacak

Kırklareli'nde ata tohumdan yetiştirilen sebze fideleri dağıtılacak.

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent konseyi işbirliğinde ata tohumlarının çoğalması ve yaygınlaştırılması amacıyla 3 bin 500 sebze fidesi dağıtılacak.

Etkinliğin 22 Mayıs Pazartesi günü kent konseyi başkanlığında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, etkinliğin ardında üretici Çiğdem Balım ve Feride Soydan tarafından ata tohumunun önemi anlatılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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