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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

AA

Kırklareli'nde öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 515 öğrenciye güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesince yürütülen "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde dört okulda gerçekleştirilen eğitimlerde 515 öğrenciye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimler ile çocukların sanal ortamlardaki tehlikelerin farkına varmalarının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin, kontrolsüz kullanılan internetin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak, okul ve günlük yaşamlarına etkilerini azaltmak, zarar ve yararları bilen, tercih edebilen, önlemini alabilen, bilgiyi doğru yönde kullanabilen bireyler olmaları hedefiyle yürütüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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