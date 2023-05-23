Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, Babaeski ilçesinde hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Babaeski Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılacağını ifade eden Ekici, yardım kampanyasının sürdüğünü sözlerine ekledi.





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